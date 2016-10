Stuttgart (dpa/lsw) - Der Südwest-Tourismus bleibt im Aufwind. Auch im Hochsommer verbuchte die Branche ein Plus im Vergleich zum Vorjahr, wie das Statistikamt am Montag in Stuttgart mitteilte. Demnach stieg die Zahl der Gäste im August und September um 3,3 Prozent und die für die Branche entscheidende Zahl der Übernachtungen um 2,6 Prozent auf knapp 12 Millionen. Während etwas weniger Gäste aus dem Ausland nach Baden-Württemberg kamen (minus 1 Prozent), stieg die Zahl der Gäste aus Deutschland deutlich (plus 4 Prozent). Offenbar mieden Deutsche - womöglich aus Terrorangst - verschiedene ausländische Ziele, was dem heimischen Tourismus zugute komme, hieß es.

