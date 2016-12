Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Anschlag in Berlin trifft die Polizei auf den Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg schärfere Sicherheitsvorkehrungen. „Die Polizeipräsenz wird an bestimmten Punkten sichtbar verstärkt werden“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Die Maßnahmen seien bereits intensiviert worden.

In Berlin war am Montagabend ein Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gerast. Dabei wurden mindestens zwölf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Die Ermittler gehen von einem Terroranschlag aus.

"Seien Sie achtsam, nicht ängstlich"

„Wir sind vorbereitet auf den Jahreswechsel“, sagte der Minister weiter. „Wir tun alles, um ein solches Ereignis in Baden-Württemberg zu verhindern.“ Auch er wolle weiter Glühwein trinken und Wurst essen. „Seien Sie achtsam, nicht ängstlich“, sagte Strobl mit Blick auf die verunsicherte Bevölkerung.

Beamte tragen nach Angaben der Stuttgarter Polizei bereits jetzt sichtbar Maschinenpistolen. An möglichen Zufahrten werden demnach in der Landeshauptstadt Barrieren aufgestellt, damit keine Fahrzeuge ungehindert auf den Weihnachtsmarkt fahren können. Konkrete Gefährdungshinweise gibt es demnach aber nicht. Strobl sprach von einer „niederträchtigen und feigen“ Tat in Berlin, die an islamistisch motivierte Verbrechen in Bayern und in Frankreich erinnere. „Das trifft uns ins Mark“, sagte der Minister.

Anzeige

"Wir sind schwer erschüttert"

Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. „Wir sind wirklich schwer erschüttert“, sagte er. Die Kabinettssitzung der Regierung habe mit einer Schweigeminute begonnen. Er sei in den Gedanken bei den Opfern. Kretschmann hatte am Morgen eine Trauerbeflaggung der Landesbehörden angeordnet.

Die tödliche Fahrt des Lastwagens auf den Berliner Weihnachtmarkt war Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zufolge ein Terroranschlag. Die deutschen Sicherheitsbehörden identifizierten den Verdächtigen als mutmaßlichen Flüchtling.

Mit Blick auch auf den mutmaßlich von einem Flüchtling begangenen Sexualmord an einer 19 Jahre alten Studentin in Freiburg räumte Kretschmann ein, dass solche Verbrechen die Menschen beunruhigten. Minister Strobl sagte: „Einen hundertprozentigen Schutz können wir nicht gewährleisten.“