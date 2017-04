Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der Organspenden in Baden-Württemberg ist im ersten Quartal leicht gestiegen. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gab es zwischen Januar und März 31 Spender, 2016 waren es im gleichen Zeitraum 23. In den vergangenen sechs Jahren bewegten sich die Zahlen allerdings immer in diesem Bereich. Insgesamt wurden 101 Organe entnommen.

Im Südwesten warteten Ende 2016 rund 1100 Menschen auf ein Spenderorgan, wie die DSO mit Berufung auf Zahlen der Stiftung Eurotransplant mitteilte. Die meisten (823) brauchen eine Niere, 141 warten auf eine Leber, 81 auf ein Herz. Deutschlandweit hoffen mehr als 10 000 Menschen auf eine lebenswichtige Organspende. Nachdem 2012 der Organspendeskandal um manipulierte Patientendaten bekannt geworden war, hatte die Spendenbereitschaft vorübergehend deutlich abgenommen.