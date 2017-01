Frische Blumen liegen am 09.01.2017 in Mannheim auf dem islamischen Grabfeld des Hauptfriedhofs auf Gräbern.

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg steigt die Zahl muslimischer Bestattungen. Wie Abdassamad El-Yazidi vom Zentralrat der Muslime (ZMD) sagt, zeigt sich im Südwesten ein ähnliches Bild wie in der gesamten Republik: „Wir haben zwar keine konkreten Zahlen, aber wir schätzen, dass sich mittlerweile mehr als die Hälfte der Muslime in Deutschland beerdigen lassen wollen“, sagte El-Yazidi.

Noch um das Jahr 2000 sei dies eine Ausnahme gewesen. Muslimische Einwanderer hatten sich zumeist in den Herkunftsländern ihrer Vorfahren beisetzen lassen. Mittlerweile bieten viele Kommunen in Baden-Württemberg Gräberfelder an, auf denen Menschen nach islamischen Riten beigesetzt werden.