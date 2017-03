Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Energieversorger EnBW baut zusammen mit Tank & Rast das Schnellladenetz für Elektroautos auf Autobahnraststätten aus. Bis Ende des Jahres will EnBW an insgesamt 119 Tank & Rast-Standorten unter anderem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern Ladesäulen für E-Autos betreiben. In Baden-Württemberg hat der Versorger bereits an 34 Standorten solche „Tankstellen“ errichtet.

Die Ladestationen haben zunächst 50 Kilowatt Ladeleistung, sollen aber auf 150 Kilowatt aufgerüstet werden können, wie EnBW und Tank & Rast am Montag mitteilten. „Mit dieser Zusammenarbeit orientieren sich beide Unternehmen vorausschauend an den künftigen Bedürfnissen ihrer Kunden, denn Strom wird zu einem neuen Kraftstoff auf deutschen Straßen“, hieß es.

Tank & Rast hat bundesweit bereits an mehr als 100 seiner Raststätten E-Zapfsäulen. Bis Ende 2017 soll sich eine solche Strom-Tankstelle möglichst an allen rund 400 Autobahnraststätten des Unternehmens befinden. Entlang der Autobahnen im Südwesten und Süden Deutschlands sei dafür in Zukunft vor allem EnBW verantwortlich.

Anzeige