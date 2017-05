Stuttgart (dpa/lsw) - Popmusik in Mannheim, Film und Theater in Ludwigsburg: Die Landesregierung will die Popakademie und die Akademie für Darstellende Kunst finanziell langfristig absichern. Stimmt der Landtag zu, bekommen beide Einrichtungen von 2018 an deutlich mehr Geld als bisher, wie Staatssekretärin Petra Olschowski am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Mit der Zusage bekämen beide Akademien «die nötige Sicherheit».

Die 2003 gegründete Popakademie in Mannheim bekommt laut Planung in den Jahren 2018 bis 2022 zu den jährlichen Zuweisungen von jährlich 2,6 Millionen Euro insgesamt 3,2 Millionen Euro mehr. Der Landeszuschuss für die Akademie für Darstellende Kunst (ADK) in Ludwigsburg wird demnach von 2018 an um 650 000 Euro pro Jahr auf dann knapp 2,9 Millionen Euro erhöht. Beide Akademien seien Vorzeigeeinrichtungen und ihre Studiengänge «in hohem Maße nachgefragt», sagte Olschowski.