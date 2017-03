Stuttgart (dpa/lsw) - Die Zahl der ausländischen Studenten an den Südwest-Hochschulen hat im Wintersemester 2015/16 mit 47 600 den höchsten Stand seit zehn Jahren erreicht. Ihr Anteil an allen Studierenden betrug 13,3 Prozent, wie das Statistische Landesamt in Stuttgart weiter mitteilte. Das ist der höchste Wert seit 2007/08 und ein Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Prozentpunkte. Von den Studenten ohne deutschen Pass hatten rund ein Viertel ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben, der Rest im Ausland. Die größte Gruppe bilden 5700 Chinesen, gefolgt von Türken und Italienern. Nur 3300 Studenten kamen aus den angrenzenden Nachbarstaaten Frankreich, Schweiz und Österreich.

Fast 40 Prozent der ausländischen Studenten wählten ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, 25 Prozent Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und 13 Prozent Geisteswissenschaften. Neun Prozent studierten Mathematik oder Naturwissenschaften. Bezogen auf den einzelnen Studiengang verzeichnen die kunstwissenschaftlichen Angebote mit einem Fünftel den höchsten Anteil ausländischer Studenten. An den Kunst- und Musikhochschulen im Land besaß jeder Dritte keinen deutschen Pass.

