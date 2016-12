Stuttgart/Karlsruhe (dpa/lsw) - Viele Städte in Baden-Württemberg weiten ihre Geschwindigkeitskontrollen gegen Raser aus. Die Einnahmen für die Stadtkassen seien relativ konstant, wie eine dpa-Umfrage ergab. In der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es 34 feste Blitzanlagen, von denen immer 21 mit Kameras ausgestattet sind. Es werde regelmäßig durchgewechselt, aber allein der Anblick einer Anlage führe bei vielen Autofahrern dazu, dass sie ihr Tempo reduzieren, sagte der Leiter der Verkehrsüberwachung, Joachim Elser. «Damit ist ja das Ziel schon erreicht.» In Karlsruhe warten nach Angaben der Stadt 25 stationäre Anlagen auf Verkehrssünder, gerade wurden mehrere neue aufgestellt.

