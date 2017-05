Baden-Baden (dpa/lsw) - Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hält die Laudatio bei der Verleihung des Deutschen Medienpreises an Barack Obama. „Mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten wird ein herausragender Politiker unserer Zeit ausgezeichnet, der sich für gute Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland engagiert hat“, sagte Gauck laut Mitteilung von Media Control vom Mittwoch. Obama nimmt die Auszeichnung am 25. Mai in Baden-Baden entgegen.

Das Grußwort auf der Gala in der Kurstadt spricht der baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne). Erwartet werden auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sowie rund 600 weitere Gäste.

Obama erhält die Auszeichnung laut Jury für seine Verdienste als herausragender, weltweit anerkannter Repräsentant der internationalen Politik des vergangenen Jahrzehnts. Der Medienpreis wird zum 25. Mal vergeben. Zu den früheren Preisträgern gehören unter anderem Bundestrainer Joachim Löw, Ex-US-Präsident Bill Clinton oder Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

