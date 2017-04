Wiesbaden (dpa/lsw) - Marie und Elias sind die beliebtesten Vornamen 2016 in Baden-Württemberg. Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Mittwoch mitteilte, landen hierzulande Sophie und Sophia sowie Paul und Maximilian auf den Plätzen zwei und drei. Damit bleiben sich die Eltern im Ländle bei der Wahl der Vornamen treu: Im Vergleich zum Vorjahr haben Sophie und Marie sowie Paul und Maximilian die Plätze getauscht.

Baden-Württemberg reiht sich damit in den deutschlandweiten Trend ein. Auch bundesweit sind Marie und Elias die populärsten Kindernamen. Die beliebtesten Mädchennamen bundesweit sind Marie, Sophie und Sophia. Bei den Jungs gibt es einen kleinen Unterschied: Statt Paul entscheiden sich mehr Eltern für Alexander.

