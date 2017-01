Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) schließt eine Rückkehr in die Politik weiterhin nicht völlig aus. Auf die Frage, ob er mit der Politik abgeschlossen habe, sagte er am Donnerstag am Rande eines Neujahresempfanges der Jungen Union (JU) in Stuttgart: „Bei mir ist gar nichts abgeschlossen.“ Er fühle sich zwar im Moment da pudelwohl, wo er sei. Aber er habe gelernt, dass man nicht ewig im Voraus planen solle. „Wenn Sie mich vor sechs Jahren gefragt hätten, wäre ich vermutlich nicht davon ausgegangen, dass ich demnächst nicht mehr in der Politik bin“, meinte er.

Mappus war vor allem wegen des umstrittenen EnBW-Deals in die Kritik geraten. In einer Nacht- und Nebel-Aktion hatte er die Anteile am Karlsruher Energieversorger EnbW im Herbst 2010 von der französischen EDF für das Land Baden-Württemberg zurückgekauft. Das Verfassungsgericht von Baden-Württemberg stufte das Geschäft später als verfassungswidrig ein, da es am Landtag vorbei abgeschlossen wurde. Nach der Landtagswahl 2011 reichte es nicht für die Fortsetzung der damaligen schwarz-gelben Regierung unter Mappus. Der Grünen-Politiker Winfried Kretschmann wurde Ministerpräsident und bildete mit der SPD eine grün-schwarze Landesregierung.

Große Teile der CDU sind seitdem auf Distanz zu Mappus. Der 50-Jährige ist heute Vorstand eines Münchner Softwareunternehmens. In verschiedenen Interviews hatte er Gerüchte um ein mögliches Comeback in die Landespolitik befeuert - konkret wurde er allerdings nie.

Beim Neujahrsempfang der JU sprach der CDU-Politiker über Europa und über die digitale Revolution. Doch offensichtlich treibt Mappus auch der Zustand der eigenen Partei um: Er rief die Union zu einem Kompromiss im Streit um eine Obergrenze zur Flüchtlingsaufnahme in Deutschland auf. Er verstehe den Streit zwischen CDU und CSU nicht. „Ich verstehe ihn juristisch nicht. Ich verstehe ihn moralisch nicht. Und ich halte ihn für politisch falsch“, sagte er. „Je nachdem, wie das Ganze im Sommer läuft, kann er uns in vielerlei Hinsicht noch in gewisser Weise teuer zu stehen kommen“, meinte Mappus - wohl mit Blick auf die Bundestagswahl, die im September ansteht.

Dass das Asylrecht nicht kontingentierbar sei, sei unstrittig, sagte Mappus. Der Artikel 16 im Grundgesetz, der politisch Verfolgten ein Asylrecht zuspricht, vertrage keine Obergrenze. Dass man jährlich 50 000 bis 60 000 verfolgten Menschen helfe, dafür stehe schon das C bei der CDU. Und diese Zahl von Asylbewerbern könne für ein Land wie Deutschland kein Problem darstellen. „Aber es müsste eigentlich auch unstrittig sein, dass Zuwanderung schon deshalb nicht grenzenlos passieren kann, weil die Integrationsfähigkeit einer Gesellschaft begrenzt ist“, meinte der frühere Regierungschef. Das sei in allen anderen großen Industriestaaten völlig unstrittig.

Ein Kompromiss der Union könne auch den Populisten ein Stück weit den Boden unter den Füßen wegziehen, meinte Mappus mit Blick auf die Alternative für Deutschland (AfD). CSU-Chef Horst Seehofer fordert eine feste Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen von 200 000 Menschen pro Jahr. Das lehnt Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ab.

Anzeige