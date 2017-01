Deggingen (dpa/lsw) - Drei Kinder auf Schlitten hat ein 36-Jähriger an einem Seil hinter seinem Auto hergezogen. Zeitweise mit hoher Geschwindigkeit sei das Gespann am Mittwoch auf Feldwegen in der Nähe von Deggingen (Landkreis Göppingen) herumgefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die zwei Schlitten seien mit einem dünnen Seil an der Anhängerkupplung befestigt gewesen. Eine Polizeistreife beendete die Aktion und schrieb eine Anzeige gegen den 36-Jährigen. Das Auto war den Angaben zufolge weder zugelassen noch versichert.

