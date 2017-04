Aspach (dpa/lsw) - Weil er versucht haben soll, die Wohnung seiner Freundin anzuzünden, ist ein 35-Jähriger in Aspach (Rems-Murr-Kreis) festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte er seine Freundin nach bisherigen Erkenntnissen am Dienstagabend geschlagen, Spiritus ausgeschüttet und eine kleinere Menge angezündet. Die Flammen erloschen jedoch. Die 41-Jährige bat eine Freundin per Handy um Hilfe, die die Polizei alarmierte. Als Motiv vermuteten die Ermittler Beziehungsprobleme. Wegen versuchter besonders schwerer Brandstiftung wurde Haftbefehl erlassen.

