Gingen (dpa/lsw) - Ein Glückspilz war er nicht gerade: Ein 70-Jähriger hat bei der Pilzsuche seine Ehefrau aus den Augen verloren - und dann einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Weil die Frau in einem Wald bei Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) am Sonntag nicht auf seine Rufe reagierte, alarmierte er kurzerhand die Beamten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er vermutete, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Mehrere Streifen und ein Hubschrauber beteiligten sich an der Suche - doch die war keinen Pfifferling wert. Die Frau hatte sich längst auf den Heimweg gemacht, nachdem sie sich zu weit von ihrem Mann entfernt hatte. Die Beamten nahmen es gelassen. „Wenn man sich ernsthaft Sorgen macht, darf man ruhig bei der Polizei anrufen“, sagte ein Sprecher.

