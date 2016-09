Heidelberg (dpa/lsw) - Ein Mann hat sich beim Sprung aus dem fahrenden Zug in Heidelberg schwer verletzt. Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert und schwebt in Lebensgefahr, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Mann hatte am Donnerstag sein Gepäck vergessen und dies erst im Zug festgestellt. Er zog die Notbremse und öffnete die Tür. Das bemerkte ein Bahn-Mitarbeiter. Der Mann flüchtete in eine Toilette im Hauptbahnhof und schloss sich dort ein. Er wurde gefunden. Gegen wird nun wegen des Verdachtes des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen ermittelt.

