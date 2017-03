Schorndorf (dpa/lsw) - Ein 48 Jahre alter Mann hat in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) auf einem 40-Meter hohen Kamin kurzfristig einen Banner befestigt. Die informierten Polizisten sahen den Mann schon aus der Ferne. Er war wohl gerade dabei, den Banner mit der Aufschrift „Besetzt“ wieder einzurollen, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte. Er selber wurde am Donnerstagabend auf dem ehemaligen Fabrikgelände zunächst nicht angetroffen.

Deshalb wurden Spezialkräfte angefordert, um den Kamin zu besteigen. Der 48-Jährige wurde nicht entdeckt, sondern nur Kletterutensilien. Ein Polizeihubschrauber leuchtete den Einsatzort aus. Offensichtlich hatte sich der Mann zwischenzeitlich abgeseilt. Er wurde später in einem Erdloch gefunden und machte keine Angaben zu der Aktion. Gegen den 48-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruchs ermittelt. Möglicherweise muss er die Kosten für den Polizeieinsatz tragen.

