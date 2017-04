Mannheim (dpa/lsw) - In Mannheim ist am Karfreitag ein Mann im Neckar ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 45-Jährige gegen Mittag offenbar den Fluss durchqueren. Er sei mit zwei Begleitern bei einer Brücke zum Ufer gegangen und ins Wasser gestiegen. Nach kurzer Zeit hätten ihn aber die Kräfte in dem noch sehr kalten Wasser verlassen und er sei untergegangen. Die sofort verständigte Wasserrettung der Berufsfeuerwehr entdeckte den Mann treibend auf dem Neckar und barg ihn. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen. Die genauen Hintergründe müssen noch geklärt werden. Von dem Unfall hatte zuvor das Rhein-Neckar-Fernsehen berichtet.

