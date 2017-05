Heidelberg (dpa/lsw) - Weil er in zwei Autohäusern und auf mehreren Parkplätzen insgesamt 24 Fahrzeuge in Brand setzen wollte, ist ein angetrunkener Mann aus Heidelberg verhaftet worden. Das teilte die Polizei in Mannheim am Montag mit. Ein Zeuge hatte demnach am Sonntag beobachtet, wie der Verdächtige mithilfe von Grillanzündern mehrere Autos in Brand setzen wollte.

Anzeige

Eine Streife nahm ihn kurz darauf fest. Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige wohl auch verantwortlich ist für Brandschäden an 18 weiteren Fahrzeugen, hieß es. Hier sei durch Feuer an Reifen und Felgen ein geschätzter Schaden von 20 000 Euro entstanden. Das Motiv des Mannes war zunächst unklar.