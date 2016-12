Ulm (dpa) - Sich nach dem Tod einfrieren zu lassen und irgendwann später wieder weiterleben: Für den Ulmer Wissenschaftler Klaus Sames ist keine groteske Theorie, sondern ein reeller Plan. Der Altersforscher gilt in Deutschland als Pionier der Kryonik - er will sich nach seinem Ableben ebenfalls tiefkühlen und in ein paar Hundert Jahren wieder auftauen lassen - wenn tödliche Krankheiten heilbar geworden sind.

«Man kann jeden aufheben», sagt Sames. «Man kann das Sterben unterbrechen.» Er weiß aber auch, dass sich ein Mensch kaum ohne Schäden einfrieren lassen dürfte. Die Konservierung kompletter menschlicher Organe hält er aber prinzipiell für möglich. Deshalb will er bald ein Schweineherz auf minus 130 Grad tiefkühlen - und dann wiederbeleben. Es wurmt ihn, dass seine Wissenschaft nicht ernst genommen wird. Erst nach seiner Zeit als Mediziner outete er sich als Kryonik-Anhänger - und träumt vom «Durchbruch zur medizinischen Seriosität».