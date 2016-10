Göppingen (dpa/lsw) - Ein Streit unter Mädchen an einer Göppinger Schule hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie ein Sprecher mitteilte, waren in dem Streit die Worte „Ich schieß' dich ab“ gefallen. „Irrtümlich wurde angenommen, eines der Mädchen hätte eine Waffe dabei“, sagte er. Umstehende hätten die Worte aufgeschnappt und daraufhin die Schulleitung informiert. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Worüber sich die fünf Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren stritten, wird noch ermittelt. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand.

