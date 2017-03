Stuttgart (dpa/lsw) - Die Beschäftigten im Südwesten haben 2016 von der guten Konjunktur und der niedrigen Inflation profitiert. Die Reallöhne stiegen im Jahresschnitt um 1,7 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. 2015 waren es allerdings noch 2,1 Prozent. Der Reallohn ergibt sich aus den gezahlten Bruttolöhnen abzüglich der Teuerung. Vor allem aufgrund der Null-Inflation im ersten Halbjahr gab es den Statistikern zufolge zum Jahresanfang einen vergleichsweise hohen Reallohnzuwachs. Die Steigerungsraten schwächten sich in der zweiten Jahreshälfte, einhergehend mit leicht steigenden Verbraucherpreisen, aber ab.

