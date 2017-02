Vaihingen an der Enz (dpa/lsw) - Eine 91-Jährige ist in Vaihingen an der Enz von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin am Montag mit ihrem Rollator auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Der Weg grenzte an das Gelände einer Firma, auf dem der Lkw stand. Als der 63 Jahre alte Fahrer den Lastwagen in Bewegung setzte, übersah er die Frau nach ersten Erkenntnissen und erfasste sie. Sie erlitt tödliche Verletzungen.

Anzeige