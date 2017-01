Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein Lastwagen ist am Donnerstag auf der Autobahn 81 in eine Baustelle gefahren und hat zwei Arbeiter verletzt. Auch der Lkw-Fahrer verletzte sich schwer. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 43-Jährige bei Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) wohl aus Unachtsamkeit eine Absperrung für Baumfällarbeiten übersehen, die an einem Traktor befestigt war.

Die zwei Arbeiter im Alter von 46 und 37 Jahren waren demnach dort im Einsatz. Der 37-Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt, der 46-Jährige verletzte sich schwer. Anfangs war von zwei schwer verletzten Arbeitern die Rede gewesen. Der Fahrer des Sattelzugs wurde entgegen bisheriger Angaben schwer statt leicht verletzt. Den Schaden bezifferte die Polizei mit rund 450.000 Euro. Die A81 war im Bereich der Unfallstelle zunächst voll gesperrt. Der Sattelzug sowie das Gespann für die Baumfällarbeiten waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr staute sich zeitweise auf rund 15 Kilometern.