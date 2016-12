Asperg (dpa/lsw) - Dieser Schnee ist kein Naturprodukt: Eine weiße Decke hat sich in der Nacht zum Mittwoch unter anderem über Asperg bei Ludwigsburg gelegt - allerdings vom Menschen verursacht. Auch in Teilen Stuttgarts war das Phänomen zu beobachten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mitteilte. Was vergleichsweise feinkörnig vom Himmel geschwebt ist, war Industrieschnee, erzeugt durch Wasserdampf aus Fabriken. Die winzigen Eiskristalle haften sich auch an Schadstoffe wie Feinstaub. Voraussetzung sind laut DWD Kälte und hohe Luftfeuchtigkeit. Das Phänomen sei in der Regel lokal sehr begrenzt. Auch aus anderen deutschen Städten gab es Meldungen dazu.

Für den Industrieschnee braucht es eine sogenannte Inversionswetterlage, die in vielen Städten im Winter regelmäßig die Feinstaub-Werte nach oben schnellen lässt. Verschmutzte Luft kann dann nicht in die Atmosphäre abziehen und sammelt sich in Bodennähe.

