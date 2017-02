Offenburg (dpa/lsw) - Knapp zwei Wochen nach dem Brand einer Unterkunft für Obdachlose in Offenburg (Ortenaukreis) hat die Polizei am Brandort eine männliche Leiche gefunden. Es handele sich um einen seit dem Feuer vermissten 61-Jährigen, teilten die Ermittler am Freitag mit. Er sei durch das Feuer und eine Rauchvergiftung gestorben. Dies habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Hinweise auf eine Gewalttat gebe es nicht. Der 61-Jährige wurde seit dem Feuer in der Unterkunft Ende Januar vermisst. Es waren damals zwei Bewohner verletzt worden. Das Feuer war Polizeiangaben zufolge in einem der Zimmer ausgebrochen, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar.

