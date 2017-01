Von Hermann Neu





Stuttgart - Die Lehrer im Land klagen über Personalmangel, unzureichende Schulgebäude und eine mangelnde Ausstattung. Mit 29 Prozent nennt der Großteil der Pädagogen Probleme bei der Umsetzung von Inklusion und Integration.

In einer vom Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Auftrag gegebenen Forsa-Umfrage waren bundesweit 1951 Lehrer an allgemeinbildenden Schulen - davon 500 aus dem Land - nach ihren größten Problemen gefragt worden. 29 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg nannten dabei die Umsetzung der Inklusion von Kindern mit Handicaps in den Regelunterricht sowie die Integration ausländischer Kinder als Problem.

Anzeige

Als weitere Schwierigkeiten folgen der Lehrermangel mit 22 Prozent der Nennungen, 18 Prozent der Lehrer sind mit den Schulgebäuden nicht zufrieden, 14 Prozent mit der Ausstattung und zehn Prozent klagen über zu große Schulkassen. Über hohe Arbeitsbelastung oder über Zeitmangel klagten 16 Prozent. Immerhin 19 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer im Land nannten die Zusammenarbeit mit Behörden als Problem. Die Umfrage ergab zudem, dass jeweils zwölf Prozent der Lehrer den Lernwillen und die Disziplin sowie Verhaltensauffälligkeiten der Schüler als Problem sehen.

„Mehr als nachdenklich“ macht laut den weiteren Angaben des VBE, dass 15 Prozent der Befragten die Eltern der Schüler als Problem nannten. Der VBE hatte erst im vergangenen November ebenfalls auf Basis einer Umfrage von zunehmender psychischer und physischer Gewalt gegen Lehrer unter anderem durch die Eltern berichtet. Dabei nannten 53 Prozent der Pädagogen, dass sie schon psychische Gewalt durch Eltern erlebt haben.

VBE-Landeschef Gerhard Brand erklärte nun, die Politik müsse aufpassen, dass sie nicht bei den Eltern die Erwartung schüre, dass die Schule alles regeln könne. Sonst stelle sich Enttäuschung bei Schülern und Eltern ein, „die sich in erhöhter Gewaltbereitschaft gegenüber Lehrkräften niederschlägt“, warnte der VBE-Landeschef.

Für den Verbandsvorsitzenden Brand machen die Resultate der Umfrage erneut deutlich, dass die Aufgabe, „ein Maximum an Aufgaben mit einem Minimum an Ressourcen zu erreichen“, zur Herausforderung für die Lehrer wird. In „teilweise unzureichenden Schulbauten“ und mit zu wenig Personal solle jedes Kind entsprechend er individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefördert werden. Anforderungen und Ausstattung stünden dabei jedoch in keinem guten Verhältnis.