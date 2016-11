Mosbach (dpa/lsw) - Weil er seine Ehefrau ermordet hat, ist ein 74-Jähriger aus Walldürn im Odenwald zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Nach Überzeugung des Vorsitzenden Richters am Landgericht Mosbach tötete der Angeklagte seine 72 Jahre alte Ehefrau im Juni heimtückisch am Frühstückstisch. Bei dem Angriff mit einem Messer sei die Frau überrascht worden. «Sie war völlig arglos, sie war völlig wehrlos», sagte der Richter am Donnerstag. Der Angeklagte hatte ein Geständnis abgelegt. Als Motiv hatte er angegeben, seine Frau habe sich nach 49 Jahren Ehe trennen wollen und eine geplante Auswanderung nach Budapest abgesagt (Az: 4 KLs 21 Js 4272/16).

