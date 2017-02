Ulm (pol) - Ein Lastwagenfahrer ist heute Mittag auf der A8 bei Merklingen verunglückt.

Kurz vor 12 Uhr fuhren er und ein weiterer Lastwagenfahrer mit ihren Fahrzeugen in einer Kolonne in Richtung München, als in Höhe der Anschlussstelle Merklingen der Verkehr stockte. Der Autotransporter musste deshalb bremsen. Der Lkw-Fahrer hinter ihm konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf. Der Aufprall was so heftig, dass der Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeklemmt wurde. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Fahrer des anderen Lkw blieb unverletzt. Die Autos auf dem Transporter wurden verschoben und ragten aus dem Fahrzeug. Deshalb war ein Vorbeikommen nicht mehr möglich. Die Autobahn ist seither blockiert.

Derzeit ist ein Abschleppdienst damit beschäftigt, die Fahrbahn zu räumen. Dazu müssen die Elektrofahrzeuge auf dem Transporter geborgen werden. Sie sind teils stark beschädigt. Den Gesamtschaden an den Neufahrzeugen und den beiden Lastwagen schätzt die Polizei auf rund 720.000 Euro.

Momentan kann die Polizei noch nicht abschätzen, wie lange die Sperrung der Autobahn noch dauert. Sie empfiehlt, die Verkehrsnachrichten zu verfolgen unter https://verkehrsmeldungen.polizei-bw.de