Nagold (dpa/lsw) - Ein Lastwagenfahrer hat sich in Nagold (Kreis Calw) durch plötzliches Anhalten in einer Fahrzeugkolonne verdächtig gemacht. Eine entgegenkommende Streife bemerkte das Fahrverhalten Samstagnacht und wollte den 29-jährigen Fahrer kontrollieren. Dieser fuhr dann unvermittelt weiter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Kurze Zeit später konnte der Fahrer gestellt werden, ein Test ergab einen Alkoholpegel von über zwei Promille. Ihm wurde der Führerschein entzogen und eine Strafe verhängt.

Anzeige