Scheer (dpa/lsw) - Ein mit Erde beladener Lastwagen ist in Scheer (Landkreis Sigmaringen) gegen ein Gebäude geprallt und hat dabei eine Garagenwand eingedrückt. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, kam der Laster im Ortsteil Heudorf aus noch unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kippte gegen das Gebäude. Nach dem Aufprall fielen Mauerteile herab und beschädigten ein abgestelltes Auto.

Der 53 Jahre alte Fahrer des Lasters wurde verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war eine Vollsperrung notwendig. Weil eine Hausmauer einzustürzen drohte, war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100 000 Euro.