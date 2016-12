Stuttgart (dpa/lsw)- Acht Laserpointer-Attacken auf Piloten sind im laufenden Jahr in Stuttgart gemeldet worden. Laut Luftfahrt-Bundesamt liegt die Stadt damit an der fünften Stelle hinter den Flughäfen Frankfurt am Main, Berlin, Düsseldorf und Köln-Bonn. Insgesamt zählten Deutsche Luftfahrtunternehmen bisher 202 Blend-Angriffe vor allem auf anfliegende Flugzeuge, davon ereigneten sich 129 in Deutschland. In Karlsruhe/Baden-Baden kam es zu fünf Vorfällen.

Von einer hohen Dunkelziffer geht Andreas Helwig aus, der Sicherheitsmanager der DRF Luftrettung und Leiter der Station in Villingen-Schwenningen. „Auch Autofahrer und Lokführer melden nicht jeden Vorfall“, sagte der Hubschrauber-Pilot.

Seit Ende Oktober 2009 besteht für deutsche Luftfahrtunternehmen eine Meldepflicht für Laser-Attacken. Trifft ein Strahl ein Cockpit, können die Piloten sekundenlang ihre Geräte nicht ablesen. „Das ist kein Spaß, dabei werden Menschenleben aufs Spiel gesetzt“, sagte Eckhard König von der Vereinigung Cockpit.

