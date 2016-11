Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einer Schweigeminute hat der Landtag an den gestorbenen Mannheimer Abgeordneten Wolfgang Raufelder (Grüne) erinnert. „Wir trauern um einen fachlich und persönlich sehr geschätzten Kollegen, der vielen von uns zum Freund geworden ist“, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Mittwoch zu Beginn der Plenardebatte in Stuttgart. Raufelder sei ein Politiker der leisen Töne und vor allem ein liebenswerter Mensch gewesen. Ein Spaziergänger hatte den 59 Jahre alten Abgeordneten am Montagmorgen tot am Rheinufer gefunden. Die Ermittler gehen von Suizid aus. Raufelder saß seit 2011 im Landtag. Auf seinem leeren Platz im Plenarsaal lag am Mittwoch ein Blumengedeck mit weißen Schleifen.

