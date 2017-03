Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesverwaltung soll ab 2022 flächendeckend mit einheitlichen, elektronischen Akten arbeiten. Ziel sei es, das Papier in den Keller zu verbannen, sagte Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) am Dienstag in Stuttgart. Das grün-schwarze Kabinett hatte dem Projekt zuvor zugestimmt. Bislang gingen Bürger auf das Amt. „In der Zukunft wollen wir es anders haben: Das Amt kommt zum Bürger“, sagte Strobl. Von Ende 2018 an sollen einzelne Behörden in einer Pilotphase mit der E-Akte arbeiten. Von 2019 an soll sie Schritt für Schritt in der Verwaltung eingeführt werden. Bürger, die nach wie vor persönlich zum Amt gehen wollten, könnten das auch weiterhin tun, sagte der Innenminister.

