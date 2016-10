Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem Absturz Baden-Württembergs bei der Bildungsstudie fordert der Landesschülerbeirat, dass die Anzahl der Schüler in einer Klasse gesenkt wird. «Um künftig wieder hochwertige qualitative Bildung anbieten zu können, fordern wir eine Senkung des Klassenteilers auf maximal 28 Schülerinnen und Schüler pro Klasse an allen Schulen», sagte Joachim Straub, Vorsitzender des Landesschülerbeirats, in einer Mitteilung am Samstag in Stuttgart.

Er warnte vor weiteren Reformdiskussionen, damit das Bildungssystem wieder zur Ruhe kommen kann. Der jetzige Klassenteiler, der je nach Schulart bei bis zu 30 Schülern pro Klasse liege, sei zu hoch. «Die Senkung des Klassenteilers ist eine logisch nachvollziehbare Methode, um das allgemeine Lernklima und die Förderung sowie Begleitung des Schülers zu verstärken», erklärte Straub.

Die Suche nach der oder dem Schuldigen sei jedoch nicht produktiv. «In den nächsten Schritten sollte man die Hintergründe, warum es zwischen 2009 und 2015 zu so einem Leistungseinbruch kam, genauestens untersuchen und vor allem die richtigen Schlüsse daraus ziehen, damit die Kernkompetenzen der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wieder stärker gefördert werden», betonte Straub.

Nach der IQB-Studie sackt der einstige Primus Baden-Württemberg auf hintere Ränge ab: Von Platz zwei im Fach Deutsch beim Zuhören landen die Neuntklässler im Land jetzt auf Platz 14, beim Lesen rutschten sie von Platz drei auf Platz 13 und bei der Orthografie vom zweiten auf den zehnten Rang.