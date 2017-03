Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Landesregierung will am Dienstag den seit Wochen schwelenden Konflikt um Abschiebungen nach Afghanistan entschärfen. Am Morgen trifft sich dazu der gemeinsame Koalitionsausschuss in Stuttgart. Am 22. Februar hatte sich Baden-Württemberg mit vier abgelehnten Asylbewerbern an einer vom Bund organisierten Abschiebung nach Afghanistan beteiligt.

In zwei weiteren Fällen stoppten Gerichte kurzfristig die zwangsweise Rückführung in das Land am Hindukusch. Dabei ging es um einen Familienvater und um einen offensichtlich kranken Mann. Die Grünen warfen Innenminister Thomas Strobl (CDU) daraufhin „katastrophale Pannen“ vor. Sie pochen drauf, dass das Innenministerium die besprochene Einzelfallprüfung von bevorstehenden Abschiebung sorgfältig handhaben müsse. An der Grünen-Basis gibt es viele, die die Abschiebungen nach Afghanistan am liebsten aussetzen möchten.

Bei der Regierungs-Pressekonferenz am Dienstag mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seinem Vize Strobl dürfte es viele Fragen zu dem Thema geben. Zudem steht die grün-schwarze Digitalisierungsoffensive im Mittelpunkt. Das Kabinett will mit 58,3 Millionen Euro erste konkrete Projekte anschieben. Die Gesamtstrategie solle vor der Sommerpause beschlossen werden. Die Opposition forderte von der Landesregierung mehr Tempo bei dem Thema.

