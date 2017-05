Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung will die Kommunen fit für die Digitalisierung machen - und dazu bis Ende dieses Jahres zwölf Konferenzen zu dem Thema durchführen. Dort sollen Fachleute zusammen mit Vertretern der Kommunen über die Chancen der Digitalisierung in den Bereichen Mobilität, Gesundheit, Verwaltung und Energie diskutieren, wie der Landtag am Mittwoch mitteilte. Die Veranstaltungen wollen Innenminister Thomas Strobl (CDU) und der Landesbeauftragte für Informationstechnologie, Stefan Krebs, durchführen. Ziel sei es, die Kommunen besser zu vernetzen.

