Stuttgart (dpa/lsw) - Der evangelische Landesbischof von Württemberg, Otfried July, hat sich gegen Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass zum Beispiel Menschen, die auf dem Weg zu einer guten Integration sind, in ein Land voll Krieg, Terror und Unsicherheit abgeschoben werden“, sagte er am Donnerstag zum Auftakt der Tagung der Landessynode. „Auf keinen Fall darf aus innenpolitischem Kalkül schablonenhaft vorgegangen werden.“ Er forderte stattdessen eine sorgfältige Einzelfallprüfung.

Die Mitglieder der Synode tagen bis Samstag in Stuttgart. Am Freitag beschäftigen sie sich mit dem Nachtragshaushalt 2017 und dem Schwerpunkt „Kirche im ländlichen Raum“. Zu letzterem spricht unter anderem Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz. Am Samstag berät die Synode über die langfristige Personalplanung der Kirche. Bis 2024 fallen 220 Pfarrstellen weg - allerdings werden in dieser Zeit allein fast 500 der Seelsorger in Ruhestand gehen.

