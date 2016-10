Stuttgart (lsw) - Die Fachkräfteallianz im Land will künftig auch die Beschäftigung in Pflegeberufen stärken. „Wir müssen deutlich machen, dass gerade auch die Pflege zukunftssichere Arbeitsplätze mit Aufstiegschancen bietet“, sagte Sozialminster Manfred Lucha (Grüne) gestern in Stuttgart. In der Altenpflege etwa kommen derzeit auf eine arbeitslose Fachkraft fünf offene Stellen. Die Qualifikation von Geflüchteten sei in dem Zusammenhang eine zentrale Aufgabe, so Lucha.

Die Allianz, die sich aus Vertretern von Ministerien, Wirtschafts- und Sozialverbänden sowie Gewerkschaften und der Regionaldirektion für Arbeit zusammensetzt, gab sich neue Ziele für die Zeit ab 2017. Neben dem Fachkräftemangel in Pflegeberufen kommen die Integration von Flüchtlingen und Herausforderungen durch die Digitalisierung neu auf die Liste. „Vor allem die Bedeutung des technischen Fachwissens und der Online-Kompetenzen wird deutlich zunehmen“, sagte Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU).