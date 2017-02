Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg pocht auf Nachbesserungen der Beschlussvorlage für das Spitzentreffen von Bund und Ländern zum Thema Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Kurz vor dem Treffen an diesem Donnerstag in Berlin schlug das von Grün-Schwarz regierte Bundesland zum Beispiel vor, eine bundeseinheitliche Definition des Begriffs „Gefährder“ in Abstimmung mit den Bundesländern zu fassen. Damit solle die Innenministerkonferenz beauftragt werden, die der Ministerpräsidentenkonferenz so zeitnah wie möglich einen entsprechenden Formulierungsvorschlag vorlegen solle, hieß es. Auch solle sich die geplante Erweiterung der Abschiebehaft für gefährliche Ausreisepflichtige auf solche beziehen, bei denen auch tatsächlich alle Voraussetzungen zur Abschiebung während der Abschiebehaft geschaffen werden konnten. „Entscheidend für den Haftgrund muss ja die Prognose sein, dass aus der Haft abgeschoben werden kann“, schrieb die Landesregierung. Insgesamt peilen Bund und Länder eine „nationale Kraftanstrengung“ für schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber an. Das geht aus einer 16 Punkte umfassenden Beschlussvorlage für das Spitzentreffen von Bund und Ländern hervor, die der dpa vorliegt. „Spiegel online“ hatte zuerst über den 16-Punkte-Plan berichtet.

Anzeige