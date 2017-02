Karlsruhe/Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg lässt minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erkennungsdienstlich nacherfassen. Dies geht aus einem Schreiben hervor, in dem das Sozialministerium Jugendämter bittet, dem Landeskriminalamt Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift zu nennen. Ebenso wird um einen Hinweis gebeten, ob den Behörden ausländische Pass- oder Passersatzpapiere im Original vorgelegen haben. Zum Jahresende hatten die Kommunen im Land rund 8200 jugendliche Asylbewerber gemeldet. „Es liegt auf der Hand, dass gegebenenfalls vorhandene Lücken umgehend zu schließen sind“, heißt es in dem Schreiben.

Wie viele unbegleitete Jugendliche noch nicht erfasst sind, ist bislang unklar. Neu ankommende Jugendliche werden laut Ministerium erkennungsdienstlich erfasst. „Dem Sozial- und Integrationsministerium war es stets ein wichtiges Anliegen, eine gute Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer sicherzustellen und gleichzeitig dem Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung Rechnung zu tragen“, sagte am Freitag eine Sprecherin. Mehrere Medien hatten zuvor von der Aktion berichtet.

