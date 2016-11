Stuttgart (dpa/lsw) - Zur Unterstützung von Geflüchteten stellt das Land in den kommenden beiden Jahren 320 Millionen Euro zu Verfügung. In Gesprächen mit den Kommunen müsse jetzt rasch geklärt werden, wie das Geld verteilt werde, kündigte Integrationsminister Manne Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart an. Mit 180 Millionen Euro würden die Kommunen bei den Kosten der Unterbringung entlastet, 140 Millionen Euro flössen in Integrationsprogramme vor Ort. Die Verhandlungen mit den Kommunen würden noch vor Weihnachten beginnen, sagte Lucha. Sogenannte Case Manager in den Städten und Gemeinden sollen viele der geschätzt 80 000 Flüchtlinge mit Bleiberecht individuell unterstützen - etwa bei der Suche nach Arbeit.

