Stuttgart (dpa/lsw) - Das Land stellt den Kommunen im kommenden Jahr 320 Millionen Euro für die Integration von Flüchtlingen zur Verfügung. Am Mittwoch unterzeichneten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die kommunalen Landesverbände in Stuttgart den sogenannten Pakt für Integration (PIK). Die Gemeinden sollen mit 180 Millionen Euro bei den Kosten der Anschlussunterbringung unterstützt werden. Weitere 140 Millionen Euro fließen in Maßnahmen in die Bereiche Bildung, Berufsintegration und bürgerschaftliches Engagement. Zusätzlich sollen damit auch rund 1000 Integrationsmanager finanziert werden.

Mit dem Geld will Kretschmann die Kommunen unterstützen, die „angesichts der außergewöhnlich hohen Flüchtlingszahlen 2015 und Anfang 2016 vor besonderen Herausforderungen“ stehen.

Anzeige