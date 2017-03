Düsseldorf/Stuttgart (lsw) - Nach einer heftigen Niederlage vor Gericht will die Landesregierung den Streit um staatlichen Holzverkauf bis zur letzten Instanz ausfechten. Der Beschluss des Düsseldorfer Oberlandesgerichts, das den Holzverkauf in Baden-Württemberg als Vertriebskartell wertet, sei „absolut nicht nachvollziehbar“, sagte Forstminister Peter Hauk (CDU) gestern.

Man werde vor den Bundesgerichtshof (BGH) und eventuell bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. In dem jahrelangen Streit geht es um den sogenannten Einheitsförster, der sich um die Vermarktung von Holz aus Wäldern des Landes, der Kommunen und von 260 000 Privatbesitzern kümmert. Pro Jahr wird im Südwesten Holz im Wert von bis zu 200 Millionen Euro verkauft. Zudem bietet der Förster Dienstleistungen an wie etwa das Ausweisen von Bäumen, die gefällt werden sollen. Privatwirtschaftliche Konkurrenz hat es hierbei schwer.

Dem Bundeskartellamt ist diese Praxis - also der Verkauf und die Dienstleistungen der Förster - seit langem ein Dorn im Auge, die Bonner Wettbewerbshüter wurden schon im vergangenen Jahrzehnt tätig und zogen 2015 mit einer Untersagungsverfügung die Daumenschrauben an. Hiergegen klagte das Land vor dem zuständigen Düsseldorfer Oberlandesgericht - und verlor nun sehr deutlich.

Die Bonner Wettbewerbshüter wie auch das OLG Düsseldorf bewerten die Rolle des Staates als viel zu stark. Laut OLG-Beschluss handelt es sich um ein „verbotenes Vertriebskartell“, das den freien Wettbewerb verfälsche. Auch die Dienstleistungen des „Einheitsförsters“ sind dem Gericht zufolge verboten, weil sie Beschränkungen des Anbieterwettbewerbs vertieften. Die Dienstleistungen seien zwar konform mit dem Bundeswaldgesetz, verstießen aber gegen europäisches Kartellrecht.

Besonders dieser Teil der Begründung brachte Minister Hauk auf die Palme. Auf einer Pressekonferenz in Stuttgart warf er den Richtern vor, nationales Recht zu ignorieren. „Ich frage mich, von wem die Richter bezahlt werden, ob vom Oberlandesgericht Düsseldorf oder direkt von der Europäischen Union.“ Der Wald sei als Erholungsraum für die Daseinsvorsorge wichtig. Die Richter hätten das Thema aber nur nach holzwirtschaftlichen Aspekten beurteilt. „Das greift viel zu kurz und degradiert den Wald zur reinen Holzfabrik“, sagte Hauk. Ähnlich empört äußerte sich der Landkreistag.

Nach Auffassung des Ministers ist es realitätsfern, bei der Bewirtschaftung von Wäldern auf mehr Wettbewerb und dadurch auf fallende Preise zu hoffen. Es gebe keine privatwirtschaftlichen Anbieter aus EU-Nachbarländern, die in Baden-Württemberg Arbeiten des Einheitsförsters übernehmen wollten, sagte der CDU-Politiker.

Neue Schritte nach dem Gerichtsbeschluss werden nicht eingeleitet. Die Behörde ForstBW, in der 3400 Mitarbeiter die Wälder bewirtschaften und betreuen, soll zwar in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt werden, das Vorhaben ist aber nicht neu. Mit den Landkreisen soll nun die künftige Ausgestaltung des Personals besprochen werden. Zudem wird ForstBW kein Holz mehr aus kommunalen und privaten Wäldern verkaufen - auch das ist nicht neu, hierfür wurden bei den Landratsämtern bereits andere Verkaufsstellen eingerichtet. Allerdings dürfte die jetzige Trennung den Kartellbehörden nicht reichen. Mit der Gründung der Anstalt des öffentlichen Rechts wäre das „Schadenrisiko“ minimiert, so Hauk.

Vorsorglich werde man Rücklagen bilden, sagte der CDU-Politiker. Für den Fall, dass das Land den Streit in höchster Instanz verliert. Pro Jahr wäre eine Schadenssumme von 20 Millionen Euro denkbar.

Mehr Wettbewerb - könnten dadurch die Preise für Holz nicht fallen? Nein, sagte Landesforstpräsident Max Reger. „Die Bauholzlatte wird am Ende des Tages nicht billiger im Baumarkt, sondern wahrscheinlich teurer.“ Er verwies darauf, dass sich der Einkaufsaufwand für Sägewerke erhöhe, wenn sie künftig kleinere Bestände einkaufen müssten. Als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss gab es überwiegend besorgte Stimmen.