Stuttgart (dpa/lsw) - Jacke aus, Sonnenbrille auf: Baden-Württemberg hat sich am Donnerstag über einen strahlend blauen Himmel und viel Sonne gefreut. Die Menschen im Südwesten wurden mit Temperaturen von bis zu 19 Grad am Oberrhein gewärmt, im restlichen Land waren es immerhin 15 bis 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ausgerechnet zum Wochenende wird es jedoch wieder schlechter: Die Meteorologen sagen Regen und Temperaturen um die 9 Grad voraus.

Im Kreis Esslingen könnte der Regen schon am morgigen Freitagabend einsetzen.

