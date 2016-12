Stuttgart (dpa/lsw) - Sollen Kinder im Südwesten schon in der Grundschule Englisch lernen? Die Landesregierung stellt die bestehende Regelung derzeit in Frage: „Wir prüfen tatsächlich, inwiefern Englisch und entlang der Rheinschiene Französisch für alle Grundschüler sinnvoll sind“, sagte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) dem „Mannheimer Morgen“ und der „Heilbronner Stimme“ (Mittwoch). Die Überprüfung sei von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) angeregt worden. Im Südwesten lernen Kinder seit 2003 in der Grundschule Englisch oder Französisch.

Hinterfragt werden solle, welche Erfolge damit erzielt würden, sagte Eisenmann den Zeitungen. „Klar ist, dass möglicherweise frei werdende Ressourcen selbstverständlich in der Grundschule verbleiben würden.“ Eine Entscheidung über eine Abschaffung des Fremdsprachenunterrichts sei aber noch nicht gefallen. Sie plane Gespräche mit Experten. Denkbar sei etwa auch, Englisch oder Französisch erst ab der 3. Klasse in den Lehrplan aufzunehmen.

