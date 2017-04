Berlin (dpa) - In Verhandlungen mit der schwarz-roten Regierung wollen die Bundesländer dieses Jahr sicherstellen, dass alle 40.000 Schulen in Deutschland so rasch wie möglich mit digitaler Technik und sinnvollen Lernkonzepten ausgestattet werden können. „Es gibt bei der Digitalisierung im ganzen Land an den Schulen Handlungsbedarf“, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Susanne Eisenmann (CDU), der Deutschen Presse-Agentur. „Die KMK sollte daher ihr Ziel nicht zu zurückhaltend definieren. Sonst kommt man nie voran.“

Die Länderminister hatten im Dezember beschlossen, möglichst jedem Schüler bis 2021 Internetzugang und „digitale Lernumgebung“ an seiner Schule zur Verfügung zu stellen. Diesen Fünf-Jahre-Zeitraum halte sie „für eine gute Ansage“, bekräftigte die baden-württembergische Bildungsministerin. „Die Länder sind jetzt gefordert, sich die Digitalisierungs-Strategie der KMK in ihren Zuständigkeitsbereichen vorzunehmen und dann umzusetzen.“

Anzeige

Die 16 Bundesländer sollen nach bisheriger Planung pädagogische Konzepte für digitale Bildung realisieren, Aus- und Fortbildung der Lehrer sicherstellen und sich um gemeinsame technische Standards kümmern. Daneben geht es in den Ende Januar angelaufenen Gesprächen um die von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) angebotenen fünf Milliarden Euro als Anschub für die Ausstattung der Schulen mit digitaler Infrastruktur.