Bei der 13. Kürbis-Regatta am Ludwigsburger Schloss paddeln am heutigen Sonntag ab 12.30 Uhr Kanuten in ausgehöhlten Riesen-Kürbissen. «Wir haben 60 Anmeldungen für die Regatta. Das ist das Maximum», sagte der Organisator Stefan Hinner. In mehreren Finalrunden treten jeweils zwei Kürbis-Kanuten auf einer Strecke von 72 Metern auf dem See gegeneinander an. Die Kürbisse sollten Hinner zufolge ein Gewicht von mindestens 250 bis 350 Kilo haben und werden bereits am Vortag ausgehöhlt. Kürbiszüchter haben einen kleinen Bonus: Wer sein eigenes Kürbis-Boot mitbringt, bekommt für den Sieg ein höheres Preisgeld.

Anzeige