Leinfelden-Echterdingen (dpa/lsw) – Der künftige Verdi-Landeschef Martin Gross fordert ein Bündnis gegen Armut in Baden-Württemberg. Alleine 100.000 Menschen im Südwesten seien Bezieher von Grundsicherung, sagte Gross am Samstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen). Immer mehr Leute müssten im Alter umziehen, weil sie sich die Miete nicht mehr leisten könnten. «Wenn wir da nicht aufpassen, braut sich sozialer Sprengstoff zusammen.» Deshalb sei eine auskömmliche Rente besonders wichtig. Gross soll bei der Verdi-Landesbezirkskonferenz am Mittag zum Nachfolger von Leni Breymaier gewählt werden, die an die SPD-Spitze im Südwesten gerückt ist. Für die beiden Vize-Posten kandidieren Hanna Binder und Susanne Wenz. Die Amtszeit des neuen Trios geht bis März 2019.

Zur Konferenz wurden rund 200 Delegierte erwartet. Die Gewerkschaft hat nach eigenen Angaben 225.000 Mitglieder im Südwesten, etwa in den Branchen Handel, Banken und Gesundheitswesen sowie im öffentlichen Dienst. Im Gegensatz zu seiner Vorgängerin Breymaier hat der Reutlinger Gross kein SPD-Parteibuch.