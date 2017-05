Mannheim (dpa) - Die Kritik am Lied „Marionetten“ der Band Söhne Mannheims um den Sänger Xavier Naidoo wächst. In dem umstrittenen Song heißt es in Richtung Politiker: „Teile eures Volks nennen euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter.“ Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagte gestern in Mannheim, er habe den Wirbel um den Song mitbekommen. „Von allen, die sich betätigen, ob in der Kunst oder in der Politik, wünsche ich mir, dass sie die Würde des anderen respektieren, dass man ordentlich miteinander umgeht. Alles andere führt ins Elend, und das zeigt auch die Debatte um dieses Lied.“ In dem Streit hatten die Band und Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) ein Gespräch vereinbart. Das Treffen finde heute im Rathaus der Kommune statt, sagte ein Behördensprecher am Abend. Kurz verlangt von der Gruppe Aufklärung zu „antistaatlichen Aussagen“ in den Texten. Der Radiosender Bremen Vier sagte die Kooperation bei einem Konzert der Gruppe ab. Bremen-Vier-Chef Helge Haas begründete das damit, es würden Verschwörungstheorien befeuert. Auch ein Konzert von Naidoo im Dezember wird nicht mehr von dem Sender präsentiert.

