Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg stoßen die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Zentralisierung der inneren Sicherheit parteiübergreifend auf Kritik. Grünen-Innenexperte Uli Sckerl wandte sich klar gegen eine Eingliederung der Landesverfassungsschutzämter in die Bundesverwaltung. Das Landesamt habe im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und gegen Salafisten eine hervorragende Kompetenz, die dann verloren ginge. Innenminister Thomas Strobl (CDU) reagierte ebenfalls zurückhaltend. Er räumte zwar ein, dass bei großen, grenzüberschreitenden Terrorlagen eine Steuerungsfunktion des Bundes nötig sei. „Wir brauchen umgekehrt aber auch starke Länder mit entsprechend flexiblen, orts- und bürgernahen Behörden.“ Baden-Württemberg habe eine leistungsfähige Polizei und einen schlagkräftigen Verfassungsschutz.

De Maizière hatte gefordert, dem Bund wegen der Terrorgefahr in Deutschland mehr Kompetenzen einzuräumen und etwa die Verfassungsschutzämter der Länder beim Bund einzugliedern. Auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart und CDU-Innenexperte Thomas Blenke zeigten sich wenig begeistert von den Vorschlägen: „Eine Zentralisierung bringt nicht von vornherein eine bessere Aufgabenerledigung“, sagte Reinhart. Gerade in der inneren Sicherheit seien die Länder viel näher dran am Bürger.

Anzeige

Ähnlich äußerte sich SPD-Innenexperte Sascha Binder. Das Bundesamt für Verfassungsschutz habe beim Terror des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) versagt. Die Rechtsterroristen waren den Behörden jahrelang nicht aufgefallen. Die vordringliche Aufgabe bestehe nun darin, zu klären, an welchen Punkten es bei der Abstimmung zwischen den Sicherheitsbehörden Verbesserungsbedarf gebe. FDP-Fraktionchef Hans-Ulrich Rülke stimmte den anderen Fraktionen zu: „Eine Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz zugunsten einer Bundeskompetenz lehnen wir ab.“